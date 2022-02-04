Пекин, 4 февраля, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Китай укрепит роль экспертиз патентов и товарных знаков в течение 14-й Пятилетки (2021−2025) для качественного роста сектора, согласно плану, опубликованному Национальным управлением интеллектуальной собственности (NIPA), передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Ожидается, что к 2025 году работы по экспертизе патентов и товарных знаков будут более эффективными и своевременными в соответствии с требованиями новых областей и новых видов бизнеса, говорится в плане NIPA. Согласно плану, китайский регулятор интеллектуальной собственности будет направлять рост заявок на патенты и товарные знаки и подчеркивать их роль в стимулировании инноваций.

Соответствующие экспертные работы являются основой для обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности. Экспертиза патентов и товарных знаков помогает стимулировать технический прогресс и развивать бизнес-среду, говорится в сообщении NIPA.

Также были предложены целевые показатели для экспертизы патентов и товарных знаков в период 2021—2025 годов в ключевых областях качества заявок, качества и эффективности экспертизы, услуг по экспертизе и международного сотрудничества.