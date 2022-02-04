Гори, Грузия, , 05:03 — REGNUM В больнице города Гори скончался раненный свом престарелым отцом 42-летний мужчина, сообщает 3 февраля грузинский телеканал «Рустави 2».

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Трагедия, произошедшая в семье Мегрелишвили в Гори два дня назад, продолжается. Мужчина, раненный своим 82-летним отцом, скончался в больнице. У 42-летнего Георгия Мегрелишвили на теле было более 30 ран, нанесенных острым предметом. Вскоре ему сделали операцию, но, несмотря на это, врачи оценили состояние пациента как критическое.

Како Мегрелишвили был арестован за покушение на убийство собственного сына. Вчера суд отправил его на два месяца под арест.