Куньмин, Китай, 4 февраля, 2022, 03:38 — ИА Регнум. Совокупный объем трансграничных расчетов в юанях в провинции Юньнань на юго-западе Китая в 2021 году достиг примерно 69,6 млрд юаней (около $10,9 млрд), согласно данным местного отделения центрального банка страны, передает агентство Синьхуа.

Megabanki.ru Юань

По данным Центрального отделения Народного банка Китая в Куньмине, столицы провинции, этот показатель вырос на 5,1% в годовом исчислении.

Из общего числа трансграничных расчетов в юанях по текущим счетам было произведено 40,3 млрд юаней, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном это было связано с пандемией COVID-19, которая привела к снижению объема торговых расчетов между Юньнанью и Вьетнамом, Мьянмой и Таиландом.

Расчеты по счетам операций с капиталом достигли 29,3 млрд юаней, что на 65,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в свою очередь обусловлено значительным увеличением прямых инвестиций и расчетов по трансграничному финансированию предприятий.

Юньнань начала пилотное внедрение трансграничных расчетов в юанях в 2010 году. С тех пор сеть охватила 16 городов и префектур, а также 21 пограничный контрольно-пропускной пункт, охватывающий Южную и Юго-Восточную Азию.

К 2021 году совокупный объем операций Юньнани по расчетам в юанях со 106 странами и регионами по всему миру достиг 658 млрд юаней.