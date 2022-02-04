Иркутск, , 03:41 — REGNUM Арбитраж Иркутской области в рамках двух банкротных дел продлил сроки реализации имущества Татьяны Мордуевой и Андрея Левченко, чьи данные совпадают с данными дочери и сына экс-губернатора региона Сергея Левченко. Процедура личного банкротства продлена до 25 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках дела Левченко-младшего финансовый управляющий пытается истребовать документы о праве собственности на четыре дорогостоящих автомобиля, в том числе LEXUS LX570, а также недострой и земельный участок в Ангарске.

По делу Мордуевой идёт оценка принадлежащих ей долей в ряде компаний и оспаривание ряда сделок.

Напомним, ранее Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении незаконного дохода — порядка 1 млрд рублей — путём заключения картельного соглашения. В качестве фигуранта этого дела проходит и Андрей Левченко. Дело в скором времени начнёт рассматривать Кировский районный суд Иркутска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Левченко ушел в отставку с поста губернатора в декабре 2019 года на фоне скандала с ООО «Звезда», связанного с установкой лифтов в многоквартирных домах области. «Звезду» связывали с сыном Левченко.

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