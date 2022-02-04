Чунцин, Китай, , 03:35 — REGNUM Четыре новые скважины сланцевого газа на месторождении сланцевого газа Фулин в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая были введены в эксплуатацию, что укрепило энергоснабжение на праздниках в стране, сообщает агентство Синьхуа.

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Четыре новые скважины обеспечат суточную подачу газа на уровне 180 000 кубометров, чтобы увеличить общую суточную подачу газа на месторождении почти до 20 млн кубометров, что достаточно для удовлетворения ежедневных потребностей в энергии около 40 млн домохозяйств, сообщил разработчик скважин Sinopec, крупнейший переработчик нефти в стране.

Сланцевый газ — это в основном метан. Он считается одним из видов чистого и нового энергетического ресурса. Будучи первым крупномасштабным месторождением сланцевого газа в Китае, начавшим коммерческую разработку в 2014 году, Фулин стал источником чистой энергии для более чем 70 городов экономического пояса реки Янцзы в Китае.