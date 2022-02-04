Красноярск, 4 февраля, 2022, 03:32 — ИА Регнум. В пятницу, 4 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха −9… −6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

В 07:20 на Театральной площади было — 17 °C.

Ночью с 4 на 5 февраля ожидается до −14… −12 °C, облачно, без осадков.

Скорость юго-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 753 мм рт. ст.

В субботу, 5 февраля, в Красноярске до −7… −4 °C, облачно, небольшой кратковременный снег. Ночью — до −7… −5 °C, без осадков.

В воскресенье, 6 февраля, в Красноярске ожидается до −5… −2 °C днём и до −10… −8 °C ночью. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 4 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве сохраняется морозная погода, температура воздуха ночью местами до −33… −30 °C.

4 февраля в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.