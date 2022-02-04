Пекин, , 03:32 — REGNUM Объем новых бытовых фотоэлектрических мощностей Китая вырос на 113% в 2021 году на фоне стремления страны сократить выбросы углекислого газа и способствовать экологичному развитию, сообщает агентство Синьхуа.

Солнечная энергетика

Согласно отчету China International Capital Corporation (CICC), в прошлом году мощность увеличилась на 21,6 ГВт, превысив ожидания рынка в 16−18 ГВт при росте примерно на 100% в течение трех лет подряд.

В 2021 году на долю фотоэлектрических мощностей домашних хозяйств приходилось 41% новых установленных фотоэлектрических мощностей в Китае, что на 20 процентных пунктов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о значительном росте спроса.

CICC объяснил быстрое расширение сектора такими факторами, как низкий порог строительства, обилие ресурсов для кровли, а также улучшенная концентрация рынка и бизнес-модель.

Снижение цен на фотоэлектрические модули будет стимулировать потенциальный рынок в будущем, заявила корпорация, ожидая, что сектор вырастет примерно на 50% в 2022 году и зарегистрирует ежегодный рост примерно на 30% в период с 2023 по 2025 год.