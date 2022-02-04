Лхаса, Китай, , 03:29 — REGNUM Согласно данным местной таможни, внешняя торговля Тибетского автономного района на юго-западе Китая выросла на 88,3% в годовом исчислении в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Лхаса. Тибет Göran Höglund (Kartläsarn)

Импорт и экспорт Тибета в прошлом году превысили 4 млрд юаней (около $632 млрд), сообщила таможня столицы региона города Лхаса. Совокупный экспорт вырос на 74,1% в годовом исчислении примерно до 2,25 млрд юаней, в то время как импорт вырос на 110% до 1,76 млрд юаней, при этом положительное сальдо торгового баланса составило 488 млн юаней.

В 2021 году Тибет экспортировал специализированную сельскохозяйственную продукцию и продукцию животноводства на сумму более 30 млн юаней, включая мацутакэ и черный чай, сообщил глава таможни Ли Цзинь. Непал остается крупнейшим торговым партнером региона, при этом экспорт Тибета в страну увеличился на 69,4% в годовом исчислении до 1,8 млрд юаней.