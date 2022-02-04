Комрат, Молдавия, 27 апреля, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Всё политическое руководство Гагаузской автономии испытывает давление со стороны молдавских властей, заявила 27 апреля ТАСС глава региона Евгения Гуцул.

DUMITRU DORU /EPA/TASS Глава Гагаузии Евгения Гуцул

По её словам, давление Кишинева на руководство автономии связано с прямыми зарубежными контактами региона и поддержкой со стороны России и Турции.

«Шаг за шагом при помощи наших внешних партнёров — Российской Федерации и Турции — мы решаем вопросы развития Гагаузии», — заявила Гуцул.

Она отметила, что, несмотря на сопротивление молдавских властей, Гагаузская автономия нашла решение, как обеспечить выплату пенсионерам и бюджетникам ежемесячных надбавок по 2 тыс. леев ($112).

«Я уверена, что именно наши успехи вызывают такую нервную реакцию со стороны президента Молдавии Майи Санду и правящей партии», — заключила глава региона.

Как передавало ИА Регнум, Гуцул в третий раз за последние два месяца посетила Россию с рабочим визитом. 26 апреля в аэропорту Кишинёва, куда из России прибыла делегация Гагаузии, объявили эвакуацию. Правоохранители заявили, что в здании обнаружен подозрительный предмет.

По словам Евгении Гуцул, молдавские власти делают всё для её унижения или задержания. В аэропорту её встретили сторонники, которых полиция пыталась вывести из зала ожидания.

Также сообщалось, что молдавские погранслужбы продержали в аэропорту Кишинёва вернувшихся 22 апреля из Москвы делегатов съезда «Победа» около трёх часов без каких-либо доводов. Среди задержанных также была лидер партии «Возрождение» Наталья Параска. Её доставили на допрос в Службу информации и безопасности.

После беседы спецслужбы Молдавии отпустили лидера партии. Глава молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор назвал беспределом действия молдавских правоохранителей.

В Молдавии передали в суд уголовное дело в отношении Евгении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор». Им предъявили обвинения в «принятии финансирования конкурента на выборах со стороны организованной преступной группы длительное время в форме соучастника».