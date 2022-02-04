Пекин, , 03:24 — REGNUM Объем торговли услугами Китая вырос на 16,1% в годовом исчислении до почти 5,3 трлн юаней (около $831,42 млрд), сообщило Министерство коммерции, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Экспорт услуг составил более 2,54 трлн юаней, увеличившись на 31,4% в годовом исчислении, а импорт услуг составил 2,75 трлн юаней, увеличившись на 4,8% в годовом исчислении. Рост экспорта услуг опередил рост импорта на 26,6 процентных пункта, что привело к сокращению дефицита торговли услугами на 69,5%.

Дефицит торговли услугами составил 211,28 млрд юаней, что на 481,65 млрд юаней меньше, чем в 2020 году, и является самым низким показателем с 2011 года. Однако по сравнению с уровнем 2019 года объем торговли услугами сократился на 2,2%, при этом экспорт услуг вырос на 30%, а импорт услуг сократился на 20,4%.

Торговля наукоемкими услугами выросла в прошлом году и достигла почти 2,33 трлн юаней, увеличившись на 14,4% в годовом исчислении. Экспорт наукоемких услуг увеличился на 18% до 1,26 трлн юаней, в то время как импорт наукоемких услуг вырос на 10,4% до 1,06 трлн юаней.

Торговля транспортными услугами значительно выросла в прошлом году вслед за быстрым ростом торговли товарами. Он вырос на 61,2% и составил более 1,68 трлн юаней. Однако торговля туристическими услугами в прошлом году сократилась на 22,5% до 789,76 млрд юаней.

Только в декабре 2021 года объем торговли услугами в стране составил 619,73 млрд юаней, что на 28,6% больше, чем в прошлом году. Китай принял множество мер по расширению открытости сферы услуг и пообещал приложить больше усилий для содействия повышению открытости торговли услугами на более высоком уровне.