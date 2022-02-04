Нальчик, , 03:22 — REGNUM Арбитраж Кабардино-Балкарии 2 марта 2022 года рассмотрит обоснованность иска УФНС России к ООО «Научно-производственное объединение «Нальчикский бумажный комбинат». Истец требует ввести в отношении комбината первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от управления федеральной налоговой службы по КБР поступил 25 января 2022 года. Истец также просит включить в реестр кредиторов задолженность перед бюджетом в размере 735 222 рубля 18 копеек, из которых 625 810 рублей 95 копеек — основной долг и 109 411 рублей 23 копейки — пени.

Арбитражного управляющего предлагается выбрать из некоммерческого партнёрства арбитражных управляющих «ОРИОН».

По данным ЕГРЮЛ, комбинат был зарегистрирован в феврале 2011 года и занимается производством бумаги и картона. Владельцами числятся ООО «Карпак-Н» с долей 70% и Заур Сабанчиев — 2,66%. Оставшаяся часть — собственная доля компании. Уставный капитал — 500 млн рублей.