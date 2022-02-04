Пекин, 4 февраля, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Сектор программного обеспечения и информационных технологий Китая сохранил устойчивые темпы роста в 2021 году, при этом выручка и прибыль продолжают неуклонно расти, свидетельствуют официальные данные, передает агентство Синьхуа.

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По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), в прошлом году в секторе насчитывалось более 40 000 компаний с годовой выручкой более 5 млн юаней (около $784 363). Эти компании отчитались о совокупной выручке почти в 9,5 трлн юаней, что на 17,7% больше в годовом исчислении.

В частности, в сфере услуг в области информационных технологий в прошлом году наблюдался быстрый рост, при этом выручка выросла на 20% в годовом исчислении до более чем 6 трлн юаней, что на 2,3 процентных пункта выше среднего уровня по всему сектору. Совокупная прибыль сектора программного обеспечения выросла на 7,6% в годовом исчислении до почти 1,19 трлн юаней в прошлом году.

В 2021 году экспорт программного обеспечения из Китая составил $52,1 млрд, что на 8,8% больше, чем годом ранее, показали данные MIIT.