Москва, 4 февраля, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Судья арбитража Москвы Валентина Каленюк отказала Минобороны России во взыскании с ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» почти 42 млн рублей. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

«В удовлетворении исковых требований отказать», — отмечается в результативной части решения.

Полное решение пока не доступно для ознакомления. В ходе слушаний, которые инициированы с сентября 2021 года, ответчик пытался перевести судебное заседание в закрытый режим.

Третьим лицом в споре участвовало АО «Компания «Сухой». Речь шла о взыскании 41 947 500 рублей.

Напомним, в ноябре 2021 года ведомство также подало к ОАК иск на 544 млн рублей. Его рассмотрят 1 марта. К тому моменту в базе арбитражей уже был спор на более чем 10,7 млрд рублей.

Помимо этого, на 21 марта назначено заседание по иску Минпромторга РФ к ОАК, который требует взыскать почти 120 млн рублей.