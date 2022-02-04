Токио, , 03:00 — REGNUM Власти Японии рассматривают возможность поставок в Евросоюз газа из собственных стратегических резервов. Соответствующий сценарий рассматривается в случае роста напряженности вокруг Украины, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом в японском правительстве беспокоятся, что запасы сжиженного природного газа в Японии ограничены. В частности, власти переживают, что при резком похолодании в текущую зиму Токио придется выбирать для собственных нужд газ из стратегических резервов. Тем не менее пока японское правительство ведет переговоры по этому вопросу с западными странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники агентства Bloomberg заявили о переговорах представителей США и Евросоюза с Японией, Индией и Южной Кореей по вопросу поставок газа в Европу. При этом американские власти вели аналогичные переговоры с Ливией, Нигерией, Катаром и Египтом.