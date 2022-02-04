Париж, , 02:53 — REGNUM Французский политик Марин Ле Пен не исключила, что не будет участвовать в президентских выборах в стране после 2022 года. Об этом она заявила в интервью газете Le Figaro.

Марин Ле Пен © ИА REGNUM

«Я не хочу шесть раз баллотироваться на президентских выборах. Я хочу победить на этих», — заявила Ле Пен.

При этом она подчеркнула, что не собирается заканчивать политическую карьеру после выборов вне зависимости от результатов голосования. Также Ле Пен отметила, что устала от бурных предвыборных кампаний, которые в последнее время больше напоминают представление, нежели политическую презентацию.

Напомним, французский правый политик Марин Ле Пен дважды выдвигалась кандидатом на президентские выборы во Франции от партии «Национальный фронт». В 2017 ей удалось занять второе место в первом туре голосования, однако по итогам выборов проиграла Эммануэлю Макрону.