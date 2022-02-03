Шанхай, Китай, 4 февраля, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Экономический центр Китая Шанхай зарегистрировал рекордный объем импорта и экспорта в размере 10,09 трлн юаней (около $1,58 трлн) в 2021 году, что на 15,4% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Dawvon — Pudong Шанхай

Согласно данным, опубликованным Шанхайской муниципальной торговой комиссией, объем экспорта города в прошлом году составил 5,74 трлн юаней, увеличившись на 15,2% в годовом исчислении. Тем временем объем его импорта увеличился на 15,6% и достиг 4,35 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса за тот же период увеличилось на 13,9% до 1,39 трлн юаней.

Шанхай всегда был одним из самых влиятельных финансовых и транспортных центров мира. Объем импорта и экспорта города в 2021 году составил более 3,2% от общемирового объема.

В 2021 году порт Шанхая увеличил годовой оборот контейнеров на уровне более чем на 47 млн двадцатифутовых эквивалентов (TEU), в то время как через международный аэропорт Шанхая Пудун прошло более 32,2 млн пассажиров.