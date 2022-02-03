Пекин, 4 февраля, 2022, 02:46 — ИА Регнум. Рост объема кредитов на недвижимость в Китае замедлился в конце 2021 года по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Народного банка Китая (НБК), передает агентсво Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

В конце 2021 года объем непогашенных кредитов на недвижимость в юанях по всей стране составил 52,17 трлн юаней $(8,18 трлн), что на 7,9% больше в годовом исчислении, и на 3,7 процентных пункта ниже, чем в конце 2020 года, свидетельствуют данные Народного банка Китая.

Объем новых кредитов на недвижимость в 2021 году составил 3,81 трлн юаней, что составляет 19,1% от общего объема новых кредитов за тот же период и на 7,2 процентных пункта ниже, чем в предыдущем году. Кредиты на развитие недвижимости в конце 2021 года составили 12,01 трлн юаней, увеличившись на 0,9%, что на 5,2 процентных пункта ниже, чем в конце 2020 года.

Китайские власти заявили, что страна поддержит рынок недвижимости, чтобы лучше удовлетворять разумный спрос покупателей жилья, и примет политику, ориентированную на конкретные города, для стимулирования благоприятного цикла и здорового развития сектора. Китай одновременно подтвердил принцип, согласно которому «жилье предназначено для проживания, а не для спекуляций», на экономическом совещании, задающем тон, в декабре прошлого года.

К концу 2021 года непогашенные личные жилищные кредиты в Китае составили 38,32 трлн юаней, увеличившись на 11,3% в годовом исчислении, что на 3,3 процентных пункта ниже, чем в предыдущем году.