Женева, Швейцария, , 02:39 — REGNUM Более 12,5 тыс. случаев летального исхода от последствий заболевания COVID-19 зарегистрировано в мире за прошедшие сутки. Это самый высокий уровень смертности с июля прошлого года, согласно опубликованным 3 февраля данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

По данным на 20:00 мск в ВОЗ поступила информация о 383 509 779 инфицированных коронавирусом и 5 690 824 умерших от последствий CIOVID-19. За последние 24 часа в мире было выявлено 3 015 863 новых случая заражения, летальных исходов за сутки произошло 12 513 случаев. Таких высоких показателей смертности за сутки не фиксировалось с 21 июля 2021 года, когда, по данным организации, COVID-19 унёс жизни 20 111 человек. Больше всего подтвержденных случаев заражения было зарегистрировано в США — —74 787 329. На втором месте Индия (41 803 318), затем Бразилия (25 620 209), Франция (19 322 157) и Великобритания (17 515 203). Соединённые Штаты находятся на первом месте в мире и по числу летальных исходов — 884 477, второе место занимает Бразилия (628 067), третье — Индия (498 983). Россия находится на четвёртом месте по числу погибших от последствий COVID-19 пациентов (333 357).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ВОЗ, в мире за сутки было выявлено 3 015 863 новых случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: в мире за сутки выявлено более трёх миллионов случаев COVID-19