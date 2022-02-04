Сантьяго, , 02:30 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки впервые с начала пандемии выявили 35 197 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Чили Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 2 258 005. Также за минувшие сутки в стране скончались 82 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умерли 39 824 человека.

Отмечается, что суточный прирост числа зараженных составил 23,06% по отношению к предыдущему дню. При этом рост заболеваемости за прошедшую неделю составил 73%. В настоящее время в Чили зафиксировано более 118 тыс. активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Такой показатель наблюдается в республике впервые с начала пандемии.