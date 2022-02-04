Тбилиси, 4 февраля, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Национальная регулирующая комиссия по энергетике Грузии начинает проверки крупнейших грузинских энергораспределительных компаний «Тэласи» и «Тэлмико», сообщает 3 февраля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Счётчик электроэнергии

Обе компании вызвали внимание Комиссии после многочисленных жалоб клиентов. Выявлено, что в значительном количестве случаев в счетах за коммунальные услуги, которые население получило с нового года, за потребленную электроэнергию указаны очень большие суммы. Часто имеют место случаи, когда клиенты платят, несмотря на то, что квартиры закрыты и никто не пользуется электричеством. Несмотря на многочисленные жалобы, проблема не устраняется уже второй месяц. Наряду с тарифом на электроэнергию населению теперь приходится платить повышенную цену за природный газ и ещё за товары 263 наименований, которые подорожали в январе этого года.

Напомним, что Национальная регулирующая комиссия по энергетике уже штрафовала «Тэласи» и «Тэлмико» за необоснованное завышение тарифов.