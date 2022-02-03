Пекин, 4 февраля, 2022, 02:20 — ИА Регнум. Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственного сектора Китая составил 51,1 пункта в январе по сравнению с 52,7 пункта в декабре, сообщило Национальное бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Значение выше 50 пунктов указывают на расширение активности, в то время как значения ниже него отражают ее сокращение. По данным старшего статистика бюро Чжао Цинхэ, из-за возобновления случаев COVID-19 в нескольких регионах субиндекс деловой активности в секторе услуг снизился на 1,7 процентных пункта с декабря 2021 года до пятимесячного минимума в 50,3 пункта в январе.

Общий деловой климат в строительном секторе ослабел с учетом сезонных колебаний, при этом субиндекс деловой активности в строительном секторе в январе составил 55,4, что на 0,9 процентных пункта ниже, чем в предыдущем месяце.