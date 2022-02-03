Пекин, 4 февраля, 2022, 02:17 — ИА Регнум. Индекс деловой активности (PMI) для производственного сектора Китая составил 50,1 пункта в январе по сравнению с 50,3 пункта в декабре 2021 года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

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Значения выше 50 пунктов указывают на расширение активности, в то время как значения ниже отражают ее сокращение. Расширение отрасли замедлилось в январе, так как некоторые подотрасли вступили в традиционный непиковый период, а рыночный спрос сократился, сказал старший статистик бюро Чжао Цинхэ.

В январе субиндекс, измеряющий закупочные цены на основные виды сырья, вырос на 8,3 процентных пункта с декабря 2021 года до 56,4. Субиндекс цен у заводских ворот составил 50,9 пункта, что на 5,4 процентных пункта больше, чем в прошлом месяце.

Субиндекс производства достиг 50,9, что на 0,5 процентных пункта меньше, чем в прошлом месяце, но остается в зоне роста в течение трех месяцев подряд. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая составил 51,1 в январе по сравнению с 52,7 в декабре.