Фрязино, Московская область, 4 февраля, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Пожар, охвативший 7 тыс. квадратных метров на мебельной фабрике в подмосковном городе Фрязино, локализован. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Московской области.

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Для тушения огня были привлечены 90 человек и 32 единицы техники, в том числе от МЧС — 38 человек и 15 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на мебельной фабрике в Фрязино пострадал один человек. Пожару был присвоен третий уровень сложности. Объявлена прокурорская проверка.