Москва, 4 февраля, 2022, 02:10 — ИА Регнум. Более 60 самолётов и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) иностранных государств обнаружили российские радиолокационные станции (РЛС) возле границ России. Об этом 3 февраля сообщает газета «Красная звезда».

U.S. Air Force Самолёт-разведчик U-2

Всего в течение недели воздушную разведку вдоль границ России вели 45 самолетов-разведчиков и 18 разведывательных БПЛА, принадлежащих зарубежным государствам. Все полёты контролировались российскими РЛС.

Дважды российским истребителям пришлось подниматься в воздух с целью сопровождения самолётов-разведчиков, для предупреждения нарушения границ РФ. Нарушений воздушного пространства РФ зафиксировано не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские РЛС обнаружили возле границ России около 50 БПЛА и самолёт-разведчик.