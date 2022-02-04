Шэньчжэнь, Китай, , 02:09 — REGNUM Валовый региональный продукт (ВРП) китайского мегаполиса Шэньчжэня в 2021 году превысил 3 трлн юаней (около $471 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Шэньчжэнь Hawyih

В прошлом году ВРП города вырос на 6,7% в годовом исчислении. Объем производства электромобилей, промышленных роботов, смартфонов и оборудования для 3D-печати увеличился на 173,9%, 60,5%, 40,9% и 21,2% соответственно.

Общая прибыль промышленных предприятий с годовой выручкой более 20 млн юаней в городе достигла 340,4 млрд юаней в 2021 году, увеличившись на 23,7% в годовом исчислении. Инвестиции в промышленность в Шэньчжэне выросли на 27,1% по сравнению с предыдущим годом.

Объем экспорта Шэньчжэня занимает первое место среди городов материковой части Китая уже 29 лет подряд. В 2021 году объем экспорта достиг 1,9 трлн юаней, увеличившись на 13,5% в годовом исчислении. Общий объем импорта и экспорта города в прошлом году составил 3,5 трлн юаней, увеличившись на 16,2% в годовом исчислении.

Что касается бюджетных расходов, то, по данным муниципального бюро статистики, в 2021 году расходы города на здравоохранение и образование увеличились на 15,8% и 13,5% в годовом исчислении соответственно.