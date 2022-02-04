Москва, 4 февраля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Десять московских компаний подписали соглашение с Москвой в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом 4 февраля сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

Компании стали участниками нацпроекта в январе 2022 года.

«Среди них — производитель энергоэффективного светодиодного освещения, ведущее российское предприятие по производству комбикорма, Московский опытный завод буровой техники, изготовитель мясной продукции, а также крупный производитель кабельных изделий», — рассказал министр.

По его словам, в первом квартале 2022 года начнётся работа по внедрению практик бережливого производства на предприятиях. Для каждого участника проекта она продлится полгода. Предполагается, что участники повысят производительность труда, а также усовершенствуют системы производства, улучшат качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.