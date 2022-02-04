Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Twitter наблюдаются в США. Об этом 4 февраля сообщает сайт Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Социальные сети Иван Шилов, ИА REGNUM

Так, 47% жалоб касаются проблем, связанных с функционированием сайта, а 43% — с работой мобильного приложения. Еще 10% обращений отправили пользователи, которые испытывают трудности при подключении к серверу Twitter. Сбои незначительного характера также зафиксированы в Японии, Канаде, Австралии и Великобритании.

Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля Downdetector сообщил о сбоях в работе соцсети Instagram на территории США.

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