Вашингтон, 4 февраля, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Неполадки в работе социальной сети Twitter наблюдаются в США. Об этом 4 февраля сообщает сайт Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Иван Шилов, ИА REGNUM Социальные сети

Так, 47% жалоб касаются проблем, связанных с функционированием сайта, а 43% — с работой мобильного приложения. Еще 10% обращений отправили пользователи, которые испытывают трудности при подключении к серверу Twitter. Сбои незначительного характера также зафиксированы в Японии, Канаде, Австралии и Великобритании.

Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля Downdetector сообщил о сбоях в работе соцсети Instagram на территории США.