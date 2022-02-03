Исламабад, 4 февраля, 2022, 01:49 — ИА Регнум. В общей сложности 13 террористов были ликвидированы в результате нападения боевиков на военные блокпосты в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает пресс-служба вооруженных сил республики.

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Сообщается, что террористы в ночь на 3 февраля совершили два нападения на посты пакистанской армии. В ходе перестрелки были убиты четверо боевиков и погиб один из военнослужащих. После отражения атаки военные начали операцию преследования террористов.

В общей сложности пакистанским военным удалось ликвидировать 13 террористов. При этом в боях с боевиками погибли семеро военнослужащих армии Пакистана. Отмечается, что антитеррористическая операция в провинции продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в провинции Белуджистан в Пакистане задержали одного из главарей террористической группировки. Его подозревают в причастности к множеству терактов в регионе. В ходе обысков силовики изъяли большое количество взрывчатки и оружия.