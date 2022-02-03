Париж, 4 февраля, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Танкер Tresta Star под флагом Маврикия из-за сложных погодных условий сел на мель у берегов острова Реюньон, который является территорией Франции. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба префектуры острова в Twitter.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1875

Уточняется, что маврикийское судно Tresta Star село на мель возле города Сен-Филипп в 30 м от берега. На месте происшествия работают спасатели, они пытаются осуществить эвакуацию экипажа судна в очень сложных погодных условиях.

Отмечается, что танкер шёл без груза, на его борту находятся 11 человек. Длина танкера Tresta Star составляет 73 м, ширина 16 м. Он был построен в 2019 году, его грузоподъемность 2,9 тыс. тонн. Министр заморских территорий Франции Себастьян Лекорню сообщил об отсутствии угрозы загрязнения моря нефтепродуктами.

Всего на месте ЧП работают 32 спасателя, до посадки на мель была предпринята попытка отбуксировать судно, однако из-за погодных условий осуществить задуманное не удалось. Остров Реюньон оказался под ударом циклона «Бацирай» вечером 2 февраля. Здесь объявлен «красный» уровень погодной опасности, скорость отдельных порывов ветра достигает 41 м/сек. Без энергоснабжения остались около 42 тыс. домохозяйств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о циклоне «Бацирай», который обрушился на департамент Ренюньон во Франции. В результате удара стихии пострадали 12 человек.