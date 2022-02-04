Бразилиа, , 01:42 — REGNUM Масштабные перестановки будут проведены в правительстве Бразилии в конце марта 2022 года перед всеобщими выборами, которые назначены на октябрь. Об этом 3 февраля заявил журналистам бразильский президент Жаир Болсонару.

Жаир Болсонару Gov.br

По словам главы государства, речь об 11 министерских постах. Вместе с тем он не стал уточнять, какие ведомства столкнутся с изменениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря верхняя палата бразильского парламента (Сенат) согласовала назначение главного государственного адвоката Бразилии Андрэ Мендонсы членом Федерального верховного суда страны (STF).

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии утвердили нового члена конституционного суда страны