Тбилиси, , 04:13 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с находящимся в Тбилиси проездом в Пекин президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает 3 февраля president.gov.ge.

Анджей Дуда и Саломе Зурабишвили President.gov.ge

«Очень важно, что сегодня у нас есть возможность обменяться информацией об очень сложной ситуации и агрессии России против Украины. Эти агрессивные действия и угрозы, будь то кибератаки, увеличение вооруженных сил непосредственно на границе Украины или активизация вооруженных сил на Чёрном море — все это признак того, как нынешняя российская политика движется к провокации, на которую европейский и западный мир реагирует переговорами и попытками мирно успокоить эту напряженную ситуацию», — сказала Зурабишвили.

Президент Грузии выразила свою полною солидарность с Украиной, заявив, что эта солидарность является солидарностью со стороны государства, которое пострадало и всё ещё страдает от «российской оккупации». Кроме того, Зурабишвили заявила, что угрозы, исходящие со стороны России, являются угрозами безопасности Европы.