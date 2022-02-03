Уагадугу, 4 февраля, 2022, 01:32 — ИА Регнум. Захватившие власть в Буркина-Фасо военные приняли решение отменить комендантский час в стране и открыть наземные границы государства, сообщает пресс-служба местных властей.

Антонио Арагон Ренунцио Серия «Коглвего. Силы самообороны Буркина-Фасо»

Сообщается, что назначенный мятежниками президент страны Поль-Анри Сандаого Дамиба объявил об отмене комендантского часа, который был введен во время государственного переворота в стране. При этом власти решили оставить в силе запрет на проведение праздничных мероприятий. Также декретом президента были вновь открыты границы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля военные, захватившие власть в Буркина-Фасо, назначили президентом страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба. Он также вступил в должность верховного главнокомандующего войсками республики.