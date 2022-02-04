Лиссабон, , 01:24 — REGNUM МИД Португалии ответит на послание России по поводу обязательств по безопасности, после того, как проанализирует его. Об этом со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве республики 3 февраля сообщает газета Diário de Notícias.

Португалия Setwalls.ru

По её информации, правительство Португалии получило направленное главой МИД России Сергеем Лавровым письмо по тематике неделимой безопасности. В настоящее время оно «анализируется и, конечно, заслуживает ответа».

Напомним, в тексте послания Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного главам внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда европейских стран, отмечено, что «смысл договорённостей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо её нет ни для кого». И Россия ожидает чёткого ответа на вопрос о том, как её партнеры понимают своё обязательство не укреплять собственную безопасность за счёт безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство России в Праге направило в чешское министерство иностранных дел послание главы МИД РФ Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности.

Читайте также: США не хотят добросовестно выполнять свои же обязательства — Лавров

Читайте ранее в этом сюжете: Послание Лаврова по неделимости безопасности направлено в МИД Чехии