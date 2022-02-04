Москва, , 03:43 — REGNUM Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев является одним из способов осуществить давление на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган President.gov.ua

«Ясно, что это будет в том же турецком ключе, в этом нет никаких сомнений. Это такая же грубая попытка давить на Россию, больше ничего за этим нет. Ищут варианты, где на нас можно надавить, чтобы выбить уступки в других местах: в Карабахе, в Сирии. Методика одна, она не меняется у турок. Она абсолютно одинакова. И как всегда ставятся несколько целей. Если хоть какая-то получится, то можно перед избирателями похвастаться успехом. Это — нормальная «эрдогановщина», — сказал эксперт.

НапоМним, что 3 февраля Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев для ведения переговоров с Владимиром Зеленским.