Порт-о-Пренс, 4 февраля, 2022, 01:03 — ИА Регнум. По меньшей мере шесть человек погибли в результате наводнений на севере Гаити, начавшихся из-за сильных дождей в конце января. Об этом 3 февраля передал телеканал teleSUR со ссылкой на власти республики.

Карло Сарачени. Потоп. XVII век

Еще один человек считается пропавшим без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Управление гражданской обороны Гаити объявило о том, что почти 2500 семей в стране были вынуждены переехать во временные убежища из-за того, что их дома оказались затоплены при наводнениях.