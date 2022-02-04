Санкт-Петербург, , 00:58 — REGNUM В Военном институте (инженерно-техническом) Военной академии МТО состоялась VI Всероссийская научно-практическая конференция «Научное наследие академика Л.В. Канторовича и его воплощение в современной экономике и технике», посвящённая 110-й годовщине со дня рождения учёного. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В конференции, которую организовала девятая кафедра (военной архитектуры, автоматизированных систем проектирования, естественнонаучных дисциплин), приняли сотрудники, курсанты, студенты и магистранты ряда ведущих гражданских и военных вузов страны.

пресс-служба Минобороны РФ «С докладами, посвящёнными научным и творческим достижениям великого математика и экономиста, лауреата Нобелевской премии Л.В. Канторовича, который с 1939 года возглавлял кафедру математики в ВИТУ, выступили научно-педагогические сотрудники, а также курсанты, занимающиеся подготовкой к Всеармейским олимпиадам по математике и информатике».

Итогом конференции стала резолюция, направленная на решение вопросов, связанных с проблемами преподавания математики в российских технических вузах. Также было принято решение создать на кафедре тематическую аудиторию, посвящённую творческому наследию гениального предшественника, «биография которого является достойным примером для подражания современному поколению».