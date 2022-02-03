Тегеран, 4 февраля, 2022, 00:53 — ИА Регнум. Легкий самолет разбился у города Кашмер на северо-востоке Ирана, сообщает агентство YJC.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Сообщается, что на борту воздушного судна находились пилот и техник, оба из города Арак. В результате авиапроисшествия они погибли. Других подробностей произошедшего не приводилось. Также не пока неизвестна причина крушения самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Бразилии разбился пассажирский самолет на малой высоте. На борту воздушного судна на момент крушения находились пятеро пассажиров. В результате происшествия ни один из них не погиб.