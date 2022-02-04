Москва, 4 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Около ста команд примут участие в региональном чемпионате по робототехнике на ВДНХ. Об этом 4 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Робототехника

Речь идет о региональных отборочных соревнованиях «First Robotics Championship — Москва 3.0». Они пройдут на ВДНХ с 17 по 20 февраля. Победившие на них команды примут участие в Национальном чемпионате по робототехнике.

«Всего в соревнованиях примут участие почти сто команд, в том числе из московских детских технопарков. Отбор пройдет в несколько этапов. Сначала участникам предстоит защитить проекты, а затем продемонстрировать возможности своих роботов. Оценивать разработки будут опытные эксперты из шести регионов страны», — сказала Сергунина.