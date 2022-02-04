Флоренция, Италия, , 00:25 — REGNUM 28-летний опорный полузащитник «Фиорентины» и сборной Чили по футболу Эрик Пульгар проведет вторую половину сезона в аренде в турецком «Галатасарае». Об этом сообщили на официальном сайте итальянского клуба.

В текущем сезоне Эрик Пульгар принял участие в восьми матчах за «фиалок» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Ромой».

Эрик Пульгар перешел в «Фиорентину» 9 августа 2019 года из «Болоньи» за 12,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость чилийского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8,5 миллиона евро.

Текущее соглашение Пульгара с «Фиорентиной» рассчитано до 30 июня 2023 года.