Нижний Новгород, , 00:25 — REGNUM В общей сложности 49 человек, в том числе двое детей, были эвакуированы из многоквартирного дома в Нижнем Новгороде после взрыва газа. Об этом 3 февраля сообщили пресс-службе управления МЧС РФ по Нижегородской области.

Сотрудники МЧС 52.mchs.gov.ru

Ранее сообщалось о 13 эвакуированных из здания. Отмечается, что на пятом этаже дома, между квартирами с номерами 39 и 40, произошло повреждение стены, и были выбиты стекла указанных квартир.

Для ликвидации последствий ЧП привлекли 107 человек, включая 60 сотрудников МЧС, а также 32 единицы техники, в том числе от МЧС — 18.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде. Один из пострадавших госпитализирован с ожогами 75−80% тела и находится в ожоговом центре Приволжского медицинского университета.

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