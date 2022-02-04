Нью-Йорк, США, , 00:21 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 3 февраля снижением на фоне ухудшения экономических перспектив и слабых отчетов ряда компаний высокотехнологического сектора. Больше других потерял Nasdaq.

Падение акций Patriot-news.info

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 518,17 пункта (1,45%), до уровня 35 111,16 пункта. S&P 500 подешевел на 109,12 пункта (2,38%), до уровня 4480,20 пункта. Nasdaq к завершению дня обрушился на 529,66 пункта (3,67%), до уровня 13 883,43 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,87 (2,12%), до уровня $90,13 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 2 февраля ростом. Больше других прибавил S&P 500.

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