4 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В Telegram считают, что зеркальный ответ Москвы на запрет RT в Германии является оправданным.

Георгий Балаков, , 07:34 — REGNUM Ответные меры России на запрет вещания в Германии местного отделения телеканала Russia Today (RT) не заставили себя долго ждать. На действия Берлина Москва ответила той же монетой — было решено прекратить спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) в РФ. Предпринятые меры нашли широкую поддержку среди популярных телеграм-каналов, которые отметили, что Россия впервые дала зеркальный ответ странам, ограничивающим работу российских СМИ на своей территории.

Германия СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечают ТГ-каналы, введенные Москвой контрмеры предполагают закрытие корпункта Deutsche Welle в России, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого СМИ, прекращение спутникового и иного вещания издания на территории РФ, инициирование процедуры рассмотрения вопроса о признании DW СМИ-иноагентом, а также запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT, которым будет запрещен въезд в РФ.

«Господа из Германии всё же успешно срубили сук, на котором сидели. МИД опубликовал список мер в связи с запретом вещания RT на немецком», — язвительно заметил телеграм-канал «Выпускайте Кракена».

МИД РФ Антон Привальский © ИА Красная Весна

По мнению телеграм-канала «Шарий.net», ответ Москвы на решение немецкого регулятора запретить вещание телеканала RT DE в Германии, был ожидаем. Тем более что для Германии запрет совпал с годовщиной победы СССР в Сталинградской битве, что придало всей ситуации «непрошенный подтекст».

«Пикантности ситуации добавляет тот факт, что как раз вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о запланированной на ближайшее время встрече с Путиным, в ходе которой собирался обсудить Украину. Видимо, с позиции силы. Что ж, теперь у лидеров будет больше тем, чтобы поговорить. При этом даже если RT DE разрешат вещание в ФРГ, это не значит, что DW тут же пустят обратно в Россию», — высказал свое мнение автор поста.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

Попытки систематического давления на российские СМИ не могут оставаться без ответа, поэтому введение ответных мер на действия немецкой стороны являлось лишь вопросом времени, отметил телеграм-канал «Мейстер».

"Москва зеркально отвечает на притеснения российских СМИ за рубежом. В ответ на запрет в Германии RT — запрет на «Немецкую волну» в России. Последует ли продолжение — ведь не только в Германии стесняют российские СМИ?» — написал ТГ-канал.

Санкции в отношении YouTube также кажутся весьма вероятными, учитывая масштабный список претензий, предъявляемых к хостингу со стороны России из-за ограничения работы не только канала RT, но и других российских СМИ, отмечает администратор канала.

«Германский союз журналистов считает неоправданными меры в отношении «Дойче Велле» — заявление», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Подобное отношение журналистов из ФРГ, проигнорировавших запрет на вещание RT, возмутило российский сегмент Telegram. В числе тех, что обличил представителей западных СМИ в лицемерии, оказался и телеграм-канал «Kotsnews».

"У немецкого союза журналистов клиническая картина передозировки Этодругином. «Федеральное правительство должно проявить ответственность за Deutsche Welle и громко опротестовать этот акт цензуры, — говорят они. — Меры российской стороны против DW — это ограничение свободы прессы», — процитировал позицию журналистов из Германии ТГ-канал.

После этого автор поста задался логичным вопросом: не является ли запрет вещания RT в Германии актом цензуры или ограничением свободы слова и почему в таком случае союз журналистов в ФРГ не высказал свой протест таким действиям.

Свобода слова Democracy Chronicles

«ЭТО ДРУГОЕ. Почему? Потому что RT DE, по их классификации, «пропагандистский канал», а Deutsche Welle «предлагает критическую и независимую журналистику». Вот бы еще кто-нибудь объяснил, когда в 2019 году Deutsche Welle в «Твиттере» писала «Москвичи, выходите!», фактически призывая к участию в несанкционированных акциях и подогревая протестные настроения, это была критическая или независимая журналистика? Или все-таки пропаганда?» — возмутился «Kotsnews».

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