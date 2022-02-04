Георгий Балаков, 4 февраля 2022, 07:34 — REGNUM Ответные меры России на запрет вещания в Германии местного отделения телеканала Russia Today (RT) не заставили себя долго ждать. На действия Берлина Москва ответила той же монетой — было решено прекратить спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) в РФ. Предпринятые меры нашли широкую поддержку среди популярных телеграм-каналов, которые отметили, что Россия впервые дала зеркальный ответ странам, ограничивающим работу российских СМИ на своей территории.
Как отмечают ТГ-каналы, введенные Москвой контрмеры предполагают закрытие корпункта Deutsche Welle в России, аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкого СМИ, прекращение спутникового и иного вещания издания на территории РФ, инициирование процедуры рассмотрения вопроса о признании DW СМИ-иноагентом, а также запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT, которым будет запрещен въезд в РФ.
«Господа из Германии всё же успешно срубили сук, на котором сидели. МИД опубликовал список мер в связи с запретом вещания RT на немецком», — язвительно заметил телеграм-канал «Выпускайте Кракена».
По мнению телеграм-канала «Шарий.net», ответ Москвы на решение немецкого регулятора запретить вещание телеканала RT DE в Германии, был ожидаем. Тем более что для Германии запрет совпал с годовщиной победы СССР в Сталинградской битве, что придало всей ситуации «непрошенный подтекст».
«Пикантности ситуации добавляет тот факт, что как раз вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о запланированной на ближайшее время встрече с Путиным, в ходе которой собирался обсудить Украину. Видимо, с позиции силы. Что ж, теперь у лидеров будет больше тем, чтобы поговорить. При этом даже если RT DE разрешат вещание в ФРГ, это не значит, что DW тут же пустят обратно в Россию», — высказал свое мнение автор поста.
Попытки систематического давления на российские СМИ не могут оставаться без ответа, поэтому введение ответных мер на действия немецкой стороны являлось лишь вопросом времени, отметил телеграм-канал «Мейстер».
"Москва зеркально отвечает на притеснения российских СМИ за рубежом. В ответ на запрет в Германии RT — запрет на «Немецкую волну» в России. Последует ли продолжение — ведь не только в Германии стесняют российские СМИ?» — написал ТГ-канал.
Санкции в отношении YouTube также кажутся весьма вероятными, учитывая масштабный список претензий, предъявляемых к хостингу со стороны России из-за ограничения работы не только канала RT, но и других российских СМИ, отмечает администратор канала.
«Германский союз журналистов считает неоправданными меры в отношении «Дойче Велле» — заявление», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Подобное отношение журналистов из ФРГ, проигнорировавших запрет на вещание RT, возмутило российский сегмент Telegram. В числе тех, что обличил представителей западных СМИ в лицемерии, оказался и телеграм-канал «Kotsnews».
"У немецкого союза журналистов клиническая картина передозировки Этодругином. «Федеральное правительство должно проявить ответственность за Deutsche Welle и громко опротестовать этот акт цензуры, — говорят они. — Меры российской стороны против DW — это ограничение свободы прессы», — процитировал позицию журналистов из Германии ТГ-канал.
После этого автор поста задался логичным вопросом: не является ли запрет вещания RT в Германии актом цензуры или ограничением свободы слова и почему в таком случае союз журналистов в ФРГ не высказал свой протест таким действиям.
«ЭТО ДРУГОЕ. Почему? Потому что RT DE, по их классификации, «пропагандистский канал», а Deutsche Welle «предлагает критическую и независимую журналистику». Вот бы еще кто-нибудь объяснил, когда в 2019 году Deutsche Welle в «Твиттере» писала «Москвичи, выходите!», фактически призывая к участию в несанкционированных акциях и подогревая протестные настроения, это была критическая или независимая журналистика? Или все-таки пропаганда?» — возмутился «Kotsnews».
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