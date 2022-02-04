Москва, 4 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В России сложилась практика недооценки труда младшего и среднего медицинского персонала, что тормозит развитие современной медицины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные сервиса «Авито Работа», согласно которым спрос медучреждений на фармацевтов в 2021 году вырос на 106%.

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«Статистика сайтов по трудоустройству говорит о повышенном спросе на медперсонал и фармацевтов, что совсем не удивительно. Еще с 1990-х эти должности сокращались и оптимизировались, а оплата не вызывала энтузиазм и не привлекала молодых специалистов, — сказал Цыганов. — Но с началом пандемии потребность в таких специалистах стала жизненно необходимой, что и вызвало спрос и повышение уровня оплаты, тогда же появились выплаты за работы с больными COVID-19. В целом это привело к повышению уровня доходов фармацевтов, медсестер и фельдшеров за 2021 год на 20%, что все равно не дотягивает до уровня доходов аналогичных специалистов в европейских странах, но выше чем у большинства работников социальной сферы».

Как отметил Цыганов, еще в советское время сложилась практика недооценки труда младшего и среднего медицинского персонала, граничащая с расчетом на помощь родственников и частное стимулирование персонала.

«Сегодня это тормозит развитие современной медицины. А в пандемию ситуация стала угрожающей, что и повлекло за собой увеличение зарплат медсестер и фельдшеров. Но после окончания пандемии можно ожидать отмену доплат, связанных с повышенным риском. Поэтому многое будет зависеть от проведения и сроков начала реформы здравоохранения и социального страхования, которые необходимы. Очевидно, что необходим и анализ результатов проведенной ранее оптимизации здравоохранения», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, после начала пандемии коронавируса в России значительно вырос спрос на медицинских работников.