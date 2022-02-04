Москва, 4 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Платежи в криптовалютах несут такие же риски, как использование электронных денег, наличных и безналичных платежей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала информацию о том, что глава Сбербанка Герман Греф поддержал идею запретить в РФ платежи в криптовалюте.

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«На данный момент в соответствии с ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в России запрещены платежи в криптовалюте, однако инвестиции в «крипту» разрешены, — отметила Левашенко. — В целом платежи в криптовалютах несут такие же риски, как использование электронных денег, наличных и безналичных платежей, с помощью которых также могут проводиться незаконные операции. В данном случае крайне важно обеспечить безопасность платежей в криптовалютах, прежде всего за счет создания инструментов правового регулирования криптокошельков, криптобирж и криптообменников, которые на данный момент не подпадают под нормы ПОД/ФТ законодательства».

Как полагает эксперт, все это могло бы помочь снизить риски, о которых говорит Центробанк.

Напомним, как сообщалось ранее, Греф заявил, что поддерживает запрет на хождение криптовалюты как платежного средства.