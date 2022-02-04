Москва, , 09:15 — REGNUM После начала пандемии коронавируса в России спрос на медицинских работников значительно вырос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил старший научный сотрудник института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Так он прокомментировал данные сервиса «Авито Работа» о том, что в 2021 году спрос российских медицинских учреждений на фармацевтов вырос больше чем на 100%.

Медработник

«После начала пандемии коронавируса спрос на медицинских работников значительно вырос. Однако и до 2020 года, как показывает статистика Росстата, наибольшая доля вакантных рабочих мест в сфере здравоохранения наблюдалась не только среди врачей, но и среди среднего и младшего медицинского персонала, — сказал Ляшок. — Большинство занятых в этой сфере работает в бюджетных организациях, для которых размеры оплаты труда устанавливаются в соответствии с единой тарифной системой оплаты труда работников бюджетной сферы и мало зависят от динамики спроса и предложения на рынке труда».

Кроме того, он обратил внимание на то, что в 2020 году на фоне роста нагрузки на медицинских работников правительство РФ ввело специальные выплаты для работающих с коронавирусными больными.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что в Санкт-Петербурге в пятую волну эпидемии коронавируса 13% врачей амбулаторного звена ушли на больничный, среди среднего медицинского персонала заболевших около 10%.