Москва, 4 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В России приравнивание майнинга к предпринимательству позволило бы майнерам законно вести бизнес, а государству — получать налоги с их деятельности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. Так она прокомментировала соответствующую инициативу ТПП РФ.

Криптовалюта

«В ряде зарубежных стран майнинг уже признан предпринимательской деятельностью: например, во Франции майнеры облагаются налогами, пользуются налоговыми вычетами и имеют возможность регистрироваться в качестве самозанятых или использовать для налоговой отчетности режим микропредприятий. В Великобритании, если человек получил криптоактивы в результате майнинга и продолжает их хранить, то он будет обязан уплатить налог на прирост капитала при последующей продаже этих активов, — рассказала Левашенко. — В нашей стране приравнивание майнинга к предпринимательству также позволило бы майнерам законно вести бизнес, а государству — получать налоги с их деятельности».

При этом, как пояснила Левашенко, важно правильно организовать систему уплаты налогов, определить методологию налогообложения, а также учесть издержки майнеров, связанные с платой за потребление энергии, и прочие аспекты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что российское законодательство ставит майнеров в странное положение.