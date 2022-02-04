Москва, 4 февраля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Слабый рубль — результат ставшей уже традиционной политики поддержки конкурентоспособности экспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала тот факт, что, согласно так называемому «индексу бигмака», рубль оказался самой недооцененной валютой.

Akket.com Рубль

«Недооценка российского рубля — общепризнанный факт. Однако выводы об уровне недооценки той или иной валюты на основе «индекса бигмака» делать некорректно, — сказала Воронкова. — Методология его расчета далека от классических принципов определения покупательной способности валюты, когда исходят из базовой потребительской корзины товаров и услуг, включающей значительно более широкий ассортимент по сравнению с тем, который учитывается при расчете «индекса бигмака».

По ее словам, в определенной мере слабый рубль — результат ставшей уже традиционной политики поддержки конкурентоспособности экспорта.

«Рубль теряет свою покупательную способность под влиянием рекордных темпов инфляции при невысоких темпах роста экономики и довольно низких реальных доходах, — сказала Воронкова. — Деформация курсовых соотношений национальной валюты отражает проблемы развития национальной экономики. Избыточная слабость рубля негативно сказывается на инвестиционной привлекательности валюты, процессах ее международной интеграции, ухудшает потребительские ожидания, снижает доверие к политике мегарегулятора».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть точка зрения, что причиной недооцененности рубля прежде всего оказываются санкционные риски, а также рост инфляции.