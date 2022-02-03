Сан-Себастьян, Испания, , 23:59 — REGNUM 3 февраля «Бетис» в матче четвертьфинала Кубка Испании сезона 2021/22 одержал крупную победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 4:0. Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта».

Фабиан Руис с одноклубниками по «Реалу Бетису» Bulopzt

Бригада арбитров: Хуан Мартинес Мунуэра | Роберто Алонсо | Мигель Мартинез Мунуэра.

Забитыми мячами в составе команды из Севильи отметились Хуанми (12' Вильям Карвалью, 57' Алекс Морено), Виллиан Жозе (83' пенальти) и Айтор Руибаль (87' Виктор Руис).

Статистика матча («Реал Сосьедад"/ «Бетис»)

Удары 10/11

Удары в створ 2/8

Владение 55%/45%

Угловые 9/4

Нарушения 12/10

Составы команд:

«Реал Сосьедад»: Алекс, Сальдуа, Элустондо, Муньос, Ле Норман, Мерино, Оярсабаль, Янузай (Серлот, 73'), Сильва (Рафинья, 73'), Гевара (Субименди, 46'), Исак (Португез, 83').

«Бетис»: Силва, Бартра, Руис, Морено, Сабали, Гонсалес, Хуанми (Руибаль, 77'), Фекир (Санчес, 88'), Каналес (Хоакин, 88'), Карвалью, Иглесиас (Жозе, 66').