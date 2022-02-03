Грозный, , 23:52 — REGNUM Грозненский «Ахмат» 3 февраля объявил об уходе 27-летнего румынского атакующего полузащитника Габриэля Янку в «Фарул» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано на пять месяцев до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне на счету Габриэля Янку два забитых мяча в ворота «Кайрата» и «Сочи» в семи матчах за грозненский клуб во всех турнирах.

Габриэль Янку перешел в «Ахмат» 13 января 2021 года из «Вииторула» за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость румынского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 700 тысяч евро. Соглашение Янку с грозненским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.